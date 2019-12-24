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24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Danimarka'da Müslümanlardan Noel yemeği ikramı - KOPENHAG

Danimarka'da Müslümanlardan Noel yemeği ikramı - KOPENHAG

Kopenhag'daki merkez tren istasyonunda kurulan stanttan genel görüntülerDanimarka'da Müslümanlardan Noel yemeği ikramıKOPENHAG (AA) - Danimarka'da Müslümanlar Noel yemeği dağıttı.
Başkent Kopenhag'daki merkez tren istasyonunda stant kuran Danimarka Fas Kültür Merkezi ile sivil toplum kuruluşu "Etnik Tartışmada Yeni Ses", başta evsizler olmak üzere istasyonda bulunanlara Noel yemeği ikram etti.Danimarka Fas Kültür Merkezinden Mohammed Chrifi, amaçlarının Müslümanların merhametini ve derneklerin birlikte çalışabildiklerini göstermek olduğunu kaydetti.
Etnik Tartışmada Yeni Sesten David Blum da "Noel kutlayamayan ve Noel'de yiyeceği olmayanların yardımına koşuyoruz. Etkinliğimizin, insanlar arasındaki paylaşımın sembolü olmasını istiyoruz." dedi.
Blum, etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini ve bundan mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Kutlay Sivil Toplum Kuruluşu Tren İstasyonu Bild Sivil Toplum 

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