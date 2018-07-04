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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Damlayan benzin ticari aracı böyle yaktı

Damlayan benzin ticari aracı böyle yaktı

aracın yanması

Polis Söndürme Tüpü Ticari Araç Benzin Polis Ekipleri 

-aracın söndürülmesi
-alevler

( BİNGÖL )- Bingöl’de bir araçtan yola damlayıp tutuşan benzin ticari bir aracı yaktı, faciayı vatandaş önledi BİNGÖL

- Bingöl’de bir ticari araç, başka bir aracın benzin damlatması sonucu alev aldı. Biranda tutuşan araç vatandaşların müdahalesi ile söndürüldü. Olay, merkez Yenişehir Mahallesi Beşyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içinde müşteri bulunan ticari bir araç seyir halindeyken başka bir araçtan yola akan benzin alev alması sonucu yanmaya başladı.
Alev alan aracın içindeki sürücü ve müşteri, çevredeki vatandaşların ve esnafın yardımıyla araç içinden çıkarıldı. Araç yine esnaflar tarafından yangın söndürme tüpü ile söndürülürken, olası bir facianın önüne geçildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği geçici süreliğine trafiğe kapattı. Aracın çekilmesinin ardından yol kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü ve araç içinde bulunan müşterinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. (YA-CK-
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