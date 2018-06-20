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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Damat, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü, 1 kişiyi yaraladı (2) - GAZİANTEP

Damat, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü, 1 kişiyi yaraladı (2) - GAZİANTEP

- Jandarma ekiplerinin evin önünde güvenlik önlemi alması - Vatandaşların evin çevresinde bekleyişi - Cenazelerin cenaze aracına konulması Gaziantep 'te damat cinayeti - Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki damat, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurup öldürdü, bir kişiyi yaraladı - Olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyorGAZİANTEP (AA) - Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki damat, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla vurup öldürdü, bir kişiyi yaraladı.İddiaya göre, ilçede daha önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir süreden beri işsiz olan Eyyüp Yakar (27) babasının Bahçeli Mahallesi'ndeki evinde kalan boşanma aşamasındaki eşiyle görüştü.Çocuklarının velayeti nedeniyle çıkan tartışmanın ardından Yakar, yanında taşıdığı silahla eşi Gülşen, kayınpederi Bekir (48), kayınvalidesi Gülsüm ve kayınbiraderi Yunus Köse'ye (22) silahla ateş ettikten sonra çocuğunu alarak kaçtı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Yunus Köse dışındakilerin yaşamını yitirdiği belirlendi. Köse, Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Bu arada evdeki cesetler, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

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