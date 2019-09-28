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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Damat gelini almaya tırla gitti - HATAY

Damat gelini almaya tırla gitti - HATAY

- Damat gelini almaya tırla gitti - Gelin arabası olarak süslenen tırdan detay - Gelin damat kuaförden çıkarken - Damat Murat Günal'ın açıklamaları - Tırın şehir turu atması Damat gelini almaya tırla gitti - Hatay 'da tır şoförlüğü yapan damat, ekmek teknesi tırı gelin arabası yaptıHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde tır şoförü damat, gelin almaya tırla gitti.Dorsesi çıkarılıp renkli şeritlerle süslenerek gelin arabası yapılan tırın direksiyonuna geçen damat Murat Günal, gelin Elif Tümkaya'yı almak için Akevler Mahallesi'ndeki kuaför salonunun önüne geldi.Gelin Tümkaya ve damat Günal, burada gelin arabası olarak süslenen tıra bindi.Çift, ellerinde meşalelerle, süslenen tır ile şehir turu attı.Damat Günal, yaptığı açıklamada, mart ayında tanıştıkları Elif Tümkaya ile evlenmeye karar verdiklerini, evlilik tarihi olarak da bugünü seçtiklerini söyledi.

Çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten Günal, "Tırımı süsleyip gelin arabası yapmak benim hayalimdi ve hayalimi gerçekleştirdim. Hayat arkadaşıma da bunu teklif ettiğimde sağ olsun o da beni kırmayıp kabul etti. Biraz farklı olsun istedik." dedi.
Gelin Tümkaya ise gelin arabası olarak tırın tercih edilmesine ilk başta şaşırdığını dile getirerek, daha sonra eğlenceli olacağı düşüncesiyle bu teklifi kabul ettiğini aktardı.

Tır Şoförü Gelin Arabası Kuaför Salonu Ekmek Teknesi Direksiyon 

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