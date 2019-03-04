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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Damat cinnetine kurban giden anne ve iki oğlu toprağa verildi

Damat cinnetine kurban giden anne ve iki oğlu toprağa verildi

CENAZE NAMAZI DETAY

Cenaze Kayınbirader Cenaze Namazı Kayınvalide Valid 

-TABUT TAŞINMASI DETAY

( SAKARYA )- Aynı aileden 3 kişi Sakarya'da gözyaşları içinde defnedildi SAKARYA

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartışma yaşadıkları damat tarafından tabancayla vurularak öldürülen anne ve iki oğlu Akyazı'da gözyaşları içinde toprağa verildi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak'ta dün gece yaşanan olayda, eşiyle aralarında çeşitli sorunlar olduğu iddia edilen Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine giderek kendisiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi sonrasında Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu, kayınbiraderleri Feridun Dayığlu ve Adem Dayıoğlu’nu tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın arından hayatını kaybeden anne Ayşe, çocukları Feridun ve Adem Dayıoğlu’nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda ki otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Akyazı Eskibedil Mahallesi'ne getirildi.
Anne ve iki oğlu için Eskibedil Mahallesi Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı düzenlendi.
Ölenlerin ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze namazının ardından anne ve iki oğlu, mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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