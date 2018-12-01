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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Damadına ateş etti su borusunu vurdu, sokağı su bastı

Damadına ateş etti su borusunu vurdu, sokağı su bastı

Ateş açılan ev

Polis Merkezi Resmi Nikah Harekete Geç Polis Karakolu Genç Kadın 

-Polisin inceleme yapması
-Boş kovanlar
-Su akan boru
-Sokağın su içindeki görüntüsü
-Kadınların olayı anlatması

( ADANA )- Adana'da kızına rahatsızlık veren damadını vurmak isteyen kayınbaba, evi basarak tabanca ile ateş edince su borusunu vurdu, sokak sular içinde kaldı- Evi kurşun yağmuruna tutan kayınbabasından korkan damat önce yatağın altına gizlendi, sonra da polis karakoluna sığındı ADANA

- Adana'da kızına rahatsızlık veren damadını vurmak isteyen kayınbaba evi basarak tabanca ile ateş edince su borusunu vurdu. Sokak bir anda su içinde kaldı. Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan İlçesine bağlı Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaşar A. ve Sibel Y. bir ay önce resmi nikahı olmadan evlendi. Anacak çift arasında sürekli erkek genç kadına iyi davranmadığı için anlaşmazlık çıkmaya başladı.
En son anlaşmazlık ise kavgaya dönüşünce genç kadın evi terk edip baba evine gitti. Babasının evine dönen Sibel Y. ailesine bir daha eşinin yanına gitmek istemediğini söyledi.

Bunun üzerine baba Murat Y.(56) yanına çocuklarını da alarak Yaşar A.'nın evine gitti. Üzerindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Murat Y. damadını vurmak için eve rastgele ateş açtı. Korkan damat ise yatağın altına gizlendi. Bu sırada tabancadan çıkan mermiler evin girişinde bulunan su borusuna isabet etti. Hasar alan borudan akan sular ise sokağı su içinde bıraktı. Murat Y. ve beraberindekiler ise olay yerinden kaçtı. Bir süre yatağın altında gizlenen Yaşar A. şüphelilerin kaçtığını görünce polis merkezine sığındı. İhbar üzerine harekete geçen polis Murat Y.'yi ve oğlunu yakalarken, olayda kullandığı tabancayı da ele geçirdi. (FKE-
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