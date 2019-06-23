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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Damadın hediye paketinden armut çıktı

Damadın hediye paketinden armut çıktı

Damadın hediyeyi açması

Kahkaha Düğün Töreni Tezahür Tezahürat Düğün Hediyesi 

-İkinci hediyenin verilmesi

( ZONGULDAK ) -Damadın hediye paketinden çıkan şey herkesi şaşırttı-Damada ilginç düğün hediyesi ZONGULDAK

- Zonguldak Alaplı İlçesindeki bir düğünde damada arkadaşları tarafından hediye edilen paketin içinden çıka çıka armut çıktı. Alaplı Çamlıbel Köy meydanında yapılan Murat Yavuz ile Suna Altın pulluk düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu. Kutudan çıkan Düğünün sürpriz hediyesi ayva mevsimi olmadığı için armut oldu. Düğünün sürpriz hediyesi damadın arkadaşları tarafından verildi.
Takı töreni sırasında arkadaşları tarafından verilen hediye paketini yoğun ısrar üzerine kutuyu açan damat, içinden ’armut’ çıkınca, arkadaşları "Evlenerek Armudu yedin" diye espri yaptılar. Armudu kahkahalarla alan Murat Yavuz ısrarlar üzerine armuttan bir ısırık aldı. Bu sahne karşısında davetliler gülerken, damadın arkadaşları “Armudu yedin” şeklinde tezahürat yaptı.
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