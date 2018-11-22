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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Damadım Olur Musun' adlı tiyatro oyun beğeniyle seyredildi

'Damadım Olur Musun' adlı tiyatro oyun beğeniyle seyredildi

Oyundan detay

Tron Allah Forma Tiyatro Oyunu Bulduk 

-Oyun sonu hediye takdimi
-röportaj

( BİLECİK ) "Damadım Olur Musun" adlı tiyatro oyun beğeniyle seyredildi- Usta Oyuncu Nuri Gökaşan:- "Bilecik’i ve Bilecik’teki tiyatro severleri muhteşem bulduk" BİLECİK

- Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 13. Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan "Damadım Olur Musun" adlı oyun seyirci tarafından beğeniyle seyredildi. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda; Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunda usta oyuncular, tiyatro severlerle buluştu. 2000 yılı yapımı "Meet the Parents" filminden esinlenerek kaleme alınan "Damadım Olur Musun" tipik bir Türk aile komedisi olarak sahneye yansıtıldı. Oyuncuların büyük bir performans sergilediği tiyatro oyununda; Nuri Gökaşan, Özdemir Çiftçioğlu, Ayşe Erbulak, İpek Tenolcay, Berkay Şenveren ve İlkyaz Kocatepe yer aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ay, oyun sonunda oyunculara teşekkür ederek, Bilecik topraklarından yapılan vazolar hediye etti. "Bilecik’i ve Bilecik’teki tiyatroseverleri muhteşem bulduk" Usta Oyuncu Nuri Gökaşan, oyun sonunda yaptığı açıklamada; Bilecik'te oldukları için duydukları memnuniyeti belirterek, "Bilecik’i ve Bilecik’teki tiyatroseverleri muhteşem bulduk. İnşallah tekrar geliriz. Bu güzel organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği olan Belediye Başkanımız Nihat Can başta olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncu Ayşe Erbulak ise yaptığı açıklamada; Bilecik'te tiyatronun çok önemli bir noktaya gelmiş olmasında duyduğu memnuniyeti belirtti.
Usta Oyuncu İpek Tenolcay ise her yıl olduğu gibi bu yıl da tiyatronun kalbinin Bilecik'te attığını belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve emeği geçenlere teşekkür etti.
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