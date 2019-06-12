Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Damada Çin işkencesi

Damada Çin işkencesi

DAMADIN BAŞINDA YUMURTA KIRILMASI

Bebek Emziği Gelin Arabası Bisiklet Yok Artık İşkence 

-ARABA FIRÇASI İLE YIKANMASI
-AĞZINA EMZİK VERİLMESİ
-BİSİKLET SÜRMESİ
-HAMAMA GÖTÜRÜLMESİ
-DAMA ÇIKMASI
-FARKLI DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da dünya evine giren damat, evlendiğine adeta pişman oldu. Gelin alma merasiminde damada yapılan şakalar "yok artık" dedirtti. İznik ilçesinde Fatma Nur Gül ile dünya evine giren Sercan Balta'yı evlendiğine pişman ettiler. Damat Balta, gelin alma sırasında arkadaşlarının yaptığı şakalar sebebiyle zor anlar yaşadı. Anadolu kültürünün değişmez bir parçası olan gelenek renkli görüntülere sahne oldu. İşkenceyi aratmayan şakalara maruz kalan damadın başında yumurta kıran arkadaşları, ağzına ise bebek emziği verdi. Başına yemeni bağlayan damat, göbek atmaktan da geri kalmadı. Bebek bisikleti sürüp halatla gelin arabasını çeken damadın üstü başı yırtıldı. Eğlence sonunda yıkanması için hamama götürülen damat, sonunda dama çıkarak geline aşkını ilan etti.
Yok Artık Hakkında
Bundan böyle en şaşırtıcı bilimsel gelişmeleri, en gizemli tarihi olayları ve en enteresan keşifleri sizlerle paylaşacağız. "Yok Artık" Her cumartesi 16.00’da Beyaz Tv’de...
devamı
İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
İlginç Gelin Arabası Yazılarıİlginç Gelin Arabası Yazıları
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı