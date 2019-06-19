Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 traktör atık çıktı - MUĞLA

Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 traktör atık çıktı - MUĞLA

- Temizlik yapılan bölgenin drone görüntüsü - Dalgıçların bölgeyi temizlemesi - DALKO Başkanı Arif Yalılı'nın açıklaması - Gaye Dülger açıklamaDalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden 20 traktör atık çıktı - Muğla 'nın Ortaca ilçesinde dalgıçların yaptığı çalışmayla kanaldan ve gölden, cam ve plastik şişe, halat, battaniye, masa, sandalye gibi atıklar çıkarıldıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nden dalgıçlar tarafından 20 traktör atık çıkarıldı.Ekosistemin korunması amacıyla Köyceğiz Gölü'nü, caretta carettalarıyla ünlü İztuzu Plajı'na bağlayan 12 kilometrelik Dalyan Kanalı ve Köyceğiz Gölü'nde dip temizliği yapıldı.Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) tarafından, Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneğinin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, dalgıçlar temizlik yaptı. Etkinliğe, DALKO ve su altı sporları kulüplerinden dalgıçlar ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden 30 dalgıç katıldı.
Üç gün süren çalışma kapsamında dalgıçlar, su altından cam ve plastik şişe, halat, battaniye, araba lastiği, halı, masa, sandalye gibi bazı atıklar çıkarıldı. Sandallarla kıyıya getirilen yaklaşık 20 traktör römorku atık, belediye ekiplerince alındı.DALKO Başkanı Arif Yalılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesillere güzel bir doğa bırakmak amacıyla dip temizliği etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hem yüzeysel hem de dip temizliği yaptıklarını ifade eden Yalılı, "Üç günlük temizlik kanalın ve gölün tamamen temizlenmesine yetmiyor. Mümkün de değil ama bir farkındalık yaratmak için buna başladık." diye konuştu.
Ankara'daki bir dalış merkezi ve su altı spor kulübünün yetkilisi Gaye Dülger ise iki gün Dalyan Kanalı, bir gün de Köyceğiz Gölü olmak üzere 3 gün temizlik yaptıklarını aktardı."Su altından çıkanlar maalesef bizi yine şaşırtmadı ve çok üzdü. Ancak bu konuda duyarlılığın arttığını görüyoruz." diyen Dülger, kimyasal atıkların su altı canlılığına zarar verdiğine dikkati çekti.Dülger, özellikle plastik ve lastik ağırlıklı deterjan atıkları gibi maddelerin su altında tahribata neden olduğunu anlattı.

Kanald Araba Lastiği Caretta Caretta Farkındalık Farkındalık Yaratma 

İlgili Foto Galeriler
Bodrum'da yüzerken dehşeti yaşadılarBodrum'da yüzerken dehşeti yaşadılar
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı