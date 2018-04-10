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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Dağlıca’da kayalıklardan düşen Afyonkarahisarlı asker şehit oldu

Dağlıca’da kayalıklardan düşen Afyonkarahisarlı asker şehit oldu

Şehit Evinden detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Şehadet Şehit Kayalı Gesi Karahisar 


- Hakkari’nin Dağlıca bölgesinde görev yapan Afyonkarahisarlı Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş, ayağının kayması sonucu kayalıklardan düşerek şehit oldu. Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Balcam köyü nüfusuna kayıtlı olan 28 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Cumali Sarıtaş'ın şehadet haberi annesi Emine ve babası Arif Sarıtaş’a askeri erkan tarafından haber verildi.
2014 yılında göreve başlayan Sarıtaş’ın bekar olduğu öğrenildi. Cenazenin, Balcam köyünde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

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