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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Dağda 3 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

Dağda 3 gündür mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kurtarma ekibi hazırlık

Mahsur Kaldı Kurtarma Operasyonu Kayalı Keçi 

-Keçinin kurtarılacağı bölge
-Kurtarma detayları
-Keçinin ot yemesi
-Sait Kılıçsallayan ve keçi sahibi açıklama

( KAHRAMANMARAŞ )- KADAK ekibi, 3 gün aç ve susuz kalan keçiyi 4 saat süren çalışmanın ardından kurtararak sahibine teslim etti KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta dağda 3 gündür mahsur kalan keçi Kahramanmaraş Dağcılık ve Arama Kurtarma Kulübü (KADAK) ekibi tarafından kurtarıldı. Onikişubat ilçesi, Tekir Mahallesi Karakütük mevkisinde Nurettin Karakoyun’ya ait keçi kayboldu. Keçinin Konur Dağı’ndaki kayalıklarda mahsur kaldığını tespit eden Nurettin Karakoyun, KADAK ekibinden yardım istedi. Zorlu dağ yollarının aşılmasının ardından keçinin bulunduğu bölgeye halat yardımıyla inen ekipler, 3 gün aç ve susuz kalan keçiyi 4 saat süren çalışmanın ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi. KADAK Başkanı Sait Kılıçsallayan, keçi kurtarma operasyonunun kazasız belasız tamamlandığını ifade ederek, "Dört saat süren operasyonla keçiyi üç günlük esaretinden kurtardık. Bu operasyonda görev alan ekip arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen büyük şehir belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi, Keçi sahibi Nurettin Karakoyun’da, keçisini kurtaran ekibe teşekkür etti.konuştu.
(HLL-
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