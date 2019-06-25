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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
D-650’de kimyasal tanker yangını Video

D-650’de kimyasal tanker yangını Video

Yanan tanker ve diğer araç

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekibi Tanker Yangını Kimyasal Madde 

-Ekiplerin çalışmaları
-Detaylar

( SAKARYA -EK)- Yangın sonrası AFAD ekipleri olay yerinde temizleme yaptı- Tanker yangınında 1’i ağır toplam 3 kişi yaralandı SAKARYA

- Sakarya’nın Pamukova ilçesinde seyir halinde olan kimyasal yüklü tanker alev alev yandı. Yangın sonrasında 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, AFAD ekipleri de olay yerinde kimyasal maddeyi temizlemek için çalışma başlattı. Olay, Pamukova ilçesi D-650 karayolu Hayrettin Mahallesi mevkii Bilecik istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alican K. idaresindeki 41 ACP 383 plakalı kimyasal yüklü tanker seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Aracın alev aldığını gören sürücü tankeri yol kenarına almak istediği esnada patlama meydana geldi. O esnada yol kenarında park halinde bulunan minibüste patlamadan etkilenerek yanmaya başladı.
Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerince olayda yaralanan 1’i ağır toplamda 3 yaralı ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye sevk edildi. “AFAD ekipleri olay yerinde” Yaşanan olay sonrasında tankerde bulunan kimyasal yüklü maddeyi incelemek ve temizlemek üzere olay yerine AFAD ekiplerine bağlı 2 araç ve 10 KBRN personeli sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde maddenin temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. Konu ile ilgili inceleme sürüyor.
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