D-300 Karayolunda etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtı - MALATYA
- Etkili kar yağışı - Trafik polislerinin sürücüleri bilgilendirme - Trafik ekiplerinin sürücülere D - 300 karayolunu kapatması - Yolda kalan araçlar Malatya 'da etkili olan kar ulaşımda aksamalara yol açtıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Darende ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Malatya - Kayseri kara yolunun Gümüşlüdere mevkisinde bazı araçlar mahsur kaldı.Darende Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, burada sürdürülen yol açma çalışmaları nedeniyle D - 300 kara yolunu Kayseri istikametine kapattı.Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.
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