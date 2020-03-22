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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
D-100 karayolunda araç alev alev yandı

D-100 karayolunda araç alev alev yandı

Aracın alev alev yanması

Polis Araç Yangını Kamera Ticari Araç Cep Telefonu 

-Müdahale
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- D-100 Karayolu Haydarpaşa mevkiinde hafif ticari araç alev alev yandı. Aracı yoldan geçen İBB ait İstaç ekipleri söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. D-100 Karayolu Haydarpaşa mevkii Harem istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. Yangına ilk olarak İBB’ye ait İstaç ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan araç yangını cep telefonu kameralarına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki araç alev alıyor, alev alana araca müdahale ediyor, yangın kısa sürede kontrol altına alınıyor. (AZ-EY
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