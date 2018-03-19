Cumhuriyet Savcısı’ndan Anadolu Adliyesi’nde resim sergisi

-Adalet Komisyonu Başkanı açıklama

-Savcı İsmet Efe konuşması

-Resim sergisi açılışı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Anadolu Adalet Sarayı’nda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İsmet Efe’nin eserlerinin yer aldığı resim sergisi açıldı. Savcı İsmet Efe açılış konuşmasında, “Karikatür çizerek hayatımı kazanmaya başladım” dedi.

Anadolu Adalet Sarayı’nda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan İsmet Efe’nin çoğunluğu kadınların toplumdaki yerini sorgulayan eserlerinden oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı. Anadolu Adalet Sarayı E Blok zemin katta bulunan Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu’nda düzenlenen açılışa , Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Cumhuriyet Savcısı İsmet Efe, Başsavcıvekilleri,hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye çalışanı katıldı.

“Başsavcımız, sanatçı bir kişidir” Başsavcı İsmail Uçar açılış konuşmasında, “Ben Başsavcım diyorum çünkü, Başsavcımız daha önceden Aksaray Başsavcısı’ydı, ben de Aksaray’a savcı olarak atandığımda Başsavcımızdan çokça bahsediliyordu. Çünkü en önemli özelliği iş bölümünün yanında bir de desenler ve resimler vardı. Başsavcımız, sanatçı bir kişidir. Onun için her şeyde bir imzası bulunur. Başsavcımızın bu kadar resim yeteneği olduğunu bilmiyordum, sadece karikatür çalışmaları var diye söylenirdi o zaman. Hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı. “Eserlerden herkesin çıkardığı anlam farklı olacak” Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, “Ben de sayın Başsavcımı Aksaray’da tanıdım. Başsavcımın ifade ettiği gibi odasında karikatürler vardı ama resimle bu kadar yakından ilgilendiğini Anadolu Adliyesi’ne tayin olduktan sonra öğrendim. Gerçekten çok başarılı, eminim herkes bir kez daha düşünerek yorum yapacaktır. Herkesin çıkardığı anlamlarda aynı olmayacaktır” dedi.

“Karikatür çizerek hayatımı kazanmaya başladım” Cumhuriyet Savcısı İsmet Efe, 3’üncü kişisel sergisi olduğunu söyleyerek, “1972 yılında karikatür çizmeye başladım. 1972 ile 1988 yılları arasında karikatür çizerek hayatımı kazanmaya başladım. Bu arada açıktan hukuk fakültesini bitirdim. 1988 Ocak ayında fiilen savcılık mesleğine başladım. Savcılık mesleğine başlayınca karikatürler elimizde kalmaya başladı.

Karikatürler mizah sert ve yayınlanması lazım. Dolayısıyla memuriyet nedeniyle suya sabuna dokunamıyorum. Bu nedenle resme ve heykel çalışmalarına yöneldim. Hepinize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Savcı İsmet Efe’nin tarihi ve toplumsal olayları yansıtan resimleri, 6 Nisan tarihine kadar sergilenecek.

