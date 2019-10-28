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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhuriyet 96 yaşında - IĞDIR

Cumhuriyet 96 yaşında - IĞDIR

- Çelenk sunma programından detay - DetaylarIĞDIR (AA) - Cumhuriyet'in 96. yılı dolayısıyla Iğdır 'da çelenk sunma programı düzenlendi.
Iğdır Belediye meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, Iğdır Belediye Başkan vekili Ülkü Öcal, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devem etti.

Saygı Duruşu Öğrenciler 

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