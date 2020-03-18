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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın 'İnce Osman Ağıdı'nı seslendirdi - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın 'İnce Osman Ağıdı'nı seslendirdi - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirdi - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirmesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirdi - Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla seslendirdiği "İnce Osman Ağıdı" klibini sosyal medya hesabından paylaştı - Kalın: - "Bu imtihan günlerini de atlatacağız. Ağıdı bir niyaz olarak kabul buyurun"ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "İnce Osman Ağıdı"nı seslendirdi.Twitter hesabından, ağıdın klibini paylaşan Kalın, "Çanakkale geçilmez diyerek tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Onlar o gün toprağa düşmeseydi, biz bugün burada ayakta duramazdık." ifadelerini kullandı.Sözleri anonim, bestesi ise Erol Parlak'a ait olan "İnce Osman Ağıdı" adlı eseri, bağlamayla çalıp seslendiren Kalın, "Bu imtihan günlerini de atlatacağız. Aşağıdaki ağıdı bir niyaz olarak kabul buyurun." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal Medya Şehit Bağlama Akkale Anonim 

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