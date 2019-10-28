Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek' - ANKARA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek" - ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarıCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ'ın bir varlık göstermemesi, hiçbir şekilde geri gelmemesi için de çalışmalarımız sürecek."
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