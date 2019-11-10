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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar TCG YAVUZ’a 10 Kasım ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar TCG YAVUZ’a 10 Kasım ziyareti

Ziyaretten görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Gemi Personeli Misyon Hatıra Fotoğrafı 


- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberindeki bakanlarla birlikte 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı’na demirleyen TCG YAVUZ Fırkateyni’ne sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kazkistan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı’nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Dolmabahçe Sarayı önlerine demirleyen TCG Yavuz Fırkateyni’ne geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlar, TCG YAVUZ Komutanı Kurmay Albay Halil İlker Avcı tarafından karşılandı. Fırkateyni gezen Oktay ve bakanlar, Komutan Avcı’dan geminin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra gemi anı defterini imzaladı. Oktay ve bakanlar gemi personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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