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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı - TBMM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı - TBMM

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün konuşması - CHP Milletvekili MEhmet Bekaroğlu'nun konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırıyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "(Rize'deki silahlı saldırı) Polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, tayin talebiyle makama çıktığı esnada bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğsü ve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştır. Yaralılar tedavi altında. Ancak Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu"

Şehit Hastane Polis Memuru Silahlı Saldırı Saldırı 

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