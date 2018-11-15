- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Meclis Başkanı Uluçay ile bir araya geldi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - “Kıbrıs Türklerinin çıkarına olmayan hiçbir konunun oldubittiye getirilmesine müsaade etmeyeceğiz”



- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi. Oktay görüşmede, “Kıbrıs Türklerinin çıkarına olmayan hiçbir konunun hiçbir şekilde oldubittiye getirilmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi. Görüşmede Oktay, KKTC Meclisi’nin çalışmalarının Türkiye ile ilişkiler açısından da önemi olduğunu vurgulayarak KKTC’nin 2018 bütçe açığının geçmiş dönemlere göre daha düşük çıkmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

İki ülkenin ilişkilerinin ekonomik, sosyal ve siyasal olarak güçlenerek devam edeceğini söyleyen Oktay, “Kıbrıs Türklerinin çıkarına olmayan hiçbir konunun hiçbir şekilde oldubittiye getirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu hidrokarbon kaynaklarında da görüşmelerde de böyledir” dedi.

KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısını KKTC’nin kuruluşunun yıldönümünde yanlarında görmekten onur duyduklarını belirtti.

Uluçay, KKTC’deki ekonomik sıkıntıların birlikte çalışılarak aşılabileceğine inandığını, bu konuda Hükümet ve Meclis’in üzerine düşen görevi yerine getireceğini aktardı.

