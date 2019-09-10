Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç'i kabul etti - ANKARA
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul etmesi - Ziyaretten görüntülerCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul ettiCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürdü.Balkanlarda istikrar, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin derinleştirilmesi konularının ele alındığı kabulde, Karadağ’ın NATO ve AB üyelikleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
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