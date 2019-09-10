Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç'i kabul etti - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Darmanoviç'i kabul etti - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul etmesi - Ziyaretten görüntülerCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç'i kabul ettiCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 45 dakika sürdü.Balkanlarda istikrar, iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin derinleştirilmesi konularının ele alındığı kabulde, Karadağ’ın NATO ve AB üyelikleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Alışveriş 

İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı