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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile tokalaşması - Kabulden detayCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü - Fuat Oktay, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyeti kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve beraberindeki heyeti kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 saat süren kabulde, Türkiye'de sayıları 3,6 milyonu aşan Suriyeliler başta olmak üzere göç, mülteci ve sığınmacı konuları ele alındı.Yüksek Komiser Grandi, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik çabalarının takdirle karşılandığını belirtti.
Grandi, Türkiye'nin üstlendiği yükün ağırlığını yakından bilen kurum olarak Türkiye ile iş birliğine önem verdiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da uluslararası toplumun Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili çabalarını takdir etmesinin yeterli olmadığını, sürece daha fazla katkı sunmaları gerektiğini vurguladı.

Sığınmacı Mülteci Sayılar Sığınma Uluslararası 

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