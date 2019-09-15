Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'da - BAKÜ
- Karşılama töreninden görüntüler - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın karşılanmasıBAKÜ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye - Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü 'ye geldi. Oktay, Haydar Aliyev Havalimanında resmi törenle karşılandı.
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