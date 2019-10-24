-detaylar



( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 yılında 2019 yılına göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 11.8’e gerilemesi beklenmektedir"-"2020 yılı büyüme tahmini yüzde 5"-"Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8.5’e, 2022 yılında ise yüzde 4.9’a düşmesini beklemekteyiz" ANKARA



- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay enflasyon ve işsizlik hedeflerini açıkladı.





loading...