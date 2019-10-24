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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2020 yılında 2019 yılına göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 11.8’e gerilemesi beklenmektedir'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2020 yılında 2019 yılına göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 11.8’e gerilemesi beklenmektedir'

Fuat Oktay'ın açıklamaları

Enflasyon Lyon İşsizlik Oranı 

-detaylar

( ANKARA -1) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2020 yılında 2019 yılına göre istihdamın 1 milyon 52 bin kişi artması, işsizlik oranının yüzde 11.8’e gerilemesi beklenmektedir"-"2020 yılı büyüme tahmini yüzde 5"-"Enflasyonun 2020 yılında yüzde 8.5’e, 2022 yılında ise yüzde 4.9’a düşmesini beklemekteyiz" ANKARA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay enflasyon ve işsizlik hedeflerini açıkladı.

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