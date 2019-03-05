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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'tan esnaf ziyareti

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'tan esnaf ziyareti

FUAT OKTAYIN SINOPA GELISI

Barbunya Tekstil Fabrikası Fabrika Resmi Tören Gesi 

-DETAY
-ZIYARETLER
-VATANDAS SOHBETI
-FABRIKA INCELEME

( SİNOP ) SİNOP

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay incelemelerde bulunmak üzere Sinop’a geldi. Sinop Valiliği önünde düzenlenen resmi törenle karşılanan Oktay, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Vali Köksal Şakalar’dan şehirle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Oktay, Tersane bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve vatandaşlar ile sohbet etti. Oktay’a, ziyaret ettiği bir balıkçıda pişirilmiş mezgit ve barbunya ikram edildi. Balıkların tadına bakan Oktay, çalışanlara 'hayırlı işler' diledi. Tersane bölgesinde çay bahçelerini de gezen Oktay, buradakilerle sohbet ederek vatandaşlara simit ikramında bulundu. Daha sonra Oktay Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi. (OSM-SLH-
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