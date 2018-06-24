Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandı



Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının bir bölümünü İstanbul, bir bölümünü de Ankara'da takip edeceğini bildirdi.



Kısa bir açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



''Şu an itibariyle yüzde 50'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığını öğrendik. Katılım iyi görünüyor. Türkiye genelinde de aldığım bilgiler bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30'lara düşen bir katılımın olduğu seçimlerde Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntının Türkiye genelinde olmadığını öğrendik. Başkanlık sistemiyle artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor.'

