Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu, İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Milletvekilliği 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarının bir bölümünü İstanbul, bir bölümünü de Ankara'da takip edeceğini bildirdi.

Kısa bir açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''Şu an itibariyle yüzde 50'yi aşkın bir seçmenin oy kullandığını öğrendik. Katılım iyi görünüyor. Türkiye genelinde de aldığım bilgiler bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30'lara düşen bir katılımın olduğu seçimlerde Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Şu ana kadar ciddi bir sıkıntının Türkiye genelinde olmadığını öğrendik. Başkanlık sistemiyle artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor.'
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf Buluşması Programına katıldıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf Buluşması Programına katıldı
Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu Tarafından Düzenlenen Gelecek İçin Evet ProgramıTürkiye Gençlik Kulübü Federasyonu Tarafından Düzenlenen Gelecek İçin Evet Programı
4. Zümrüdüanka Ödül Töreni4. Zümrüdüanka Ödül Töreni
Merve Büyüksaraç’a hapis cezasıMerve Büyüksaraç’a hapis cezası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı