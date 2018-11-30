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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Zirvenin Yapılacağı Alana Geldi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Zirvenin Yapılacağı Alana Geldi

Erdoğan'ın gelişi

Hükümet 

-detay

( BUENOS AIRES ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin yapılacağı alana geldi BUENOS AIRES

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20 Zirvesi kapsamında 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu’na katılmak üzere zirvenin yapılacağı alana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’in ev sahipliğinde düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu’na katılacak. Oturumun yapılacağı salona gelen Erdoğan, Arjantin temasları kapsamında ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.
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