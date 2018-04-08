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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4017 oldu' - SİİRT

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4017 oldu' - SİİRT

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4017 oldu" - SİİRT - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıSİİRT - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Siirt 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4017 olduğunu bildirdi.Erdoğan: "Kuzey Irak'ta ne oldu? Orada etkisiz hale getirilenlerin sayısı 327 oldu. Yurt içinde, Gabar'da, Cudi'de, Tunceli'de vesaire ne oldu? 154."

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