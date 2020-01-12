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12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç’le sosyal medyada canlı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç’le sosyal medyada canlı görüştü

Görüşmeden görüntü

Hastalık Sosyal Medya Yarış Genç Kız Lyon 

-Fotolardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu konuşamayan 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmaya katılarak adından söz ettiren konuşma engelli 27 yaşındaki Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ümmü Gülsüm arasında canlı sohbette, genç kız, söylemek istediklerini yarışmada olduğu gibi bir kağıda yazarak konuştu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmü Gülsüm’e başarılar dileyerek, ailesiyle birlikte Ankara’ya davet etti.
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