Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörle mücadelede, haksız eleştiriler değil, güçlü destek bekliyoruz' - VARNA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadelede, haksız eleştiriler değil, güçlü destek bekliyoruz" - VARNA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıTürkiye - AB Zirvesi'ne katılmak üzere Bulgaristan 'ın Varna şehrine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker ile bir araya geldi. Liderler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.