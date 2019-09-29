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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Alışveriş 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla’daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Tuzla’daki programa gitmek için konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sırada konutu yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına gitti. Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
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