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19 Aralık 2016 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan suikast saldırısıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan suikast saldırısıyla ilgili açıklama

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Rusya Büyükelçisi Rusya 


Bu akşamki görüşmede (Putin) özellikle uluslararası terörle mücadelede bundan sonraki sürece yönelik dayanışmamızın çok daha güçlü çok daha farklı olması konusunda da mutabık Büyükelçinin alçakça katledilmiş olmasını nefretle kınıyorum. Zira diplomatlar arasında müstesna bir yeri olan Karlov'la 1 hafta önce Tataristan Cumhurbaşkanı'nı külliyeye getirmiş ve orada da kendileriyle Türkiye - Rusya ve Türkiye - Tataristan ilişkilerini görüşme fırsatımız olmuştu.

Bu akşam bu olayı Putin'le sıcağı sıcağına değerlendirme imkanımız oldu. Tabi olayı başından itibaren gerek şahsım, gerek Başbakanımız gerek İçişleri Bakanımız ve ilgili tüm arkadaşlar yakından takip ediyoruz. Bu süreç içinde ülkem ve milletim adına Putin'in şahsında tüm dost Rus halkına taziyelerimizi tekraren özellikle iletmek istiyorum.

TÜRK - RUS İLİŞKİLERİNE YÖNELİK BİR PROVOKASYON

Biliyoruz ki bu Türkiye - Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur ama bu provokasyona gelmeyecek kadar Rusya yönetimi ve Türkiye yönetimi de irade sahibidir.

PUTİN'LE KONUŞTUK, BİRLİKTE SORUŞTURACAĞIZ

Bu akşamki görüşmede özellikle uluslararası terörle mücadelede bundan sonraki dayanışmamızın çok daha güçlü ve farklı olması konusunda da mutabık kaldık. Kendileri özellikle bizlerden Rusya Büyükelçilik, Başkonsolosluk gibi merkezlerdeki güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik ricaları oldu bunun yanında özellikle bizim de ısrarımıza rağmen Sayın Karlov'un cenazesini kendi uçaklarıyla aldırma talebinde bulundular. Soruşturmayla ilgili operasyon merkezini kendilerinin göndereceği elemanlarla birlikte yapılmasının isabetli olacağını talep ettiler biz de 'olabilir' dedik.

YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Biz de gerekli talimatları verdik, şu anda olayın yakın takibindeyiz. Malum, bu artık zanlı demeye gerek yok, katil, Mevlüt Mert Altıntaş 2,5 yıldır Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli. Bu durumdan kendilerine bir şeyler çıkarmanın gayretinde olanları da iyi biliyoruz. Yakından takip ediyoruz.

Şu anda olay tüm boyutlarıyla araştırılmaktadır. Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye'ye ve Türk milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. Bu, Türk - Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyondur, Rus dostlarımızın da bu gerçeği gördüğüne eminim.

Rusya - Türkiye, başımız sağolsun..
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