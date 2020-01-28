Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli Mevkidaşı İle Görüştü Haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli Mevkidaşı İle Görüştü Haberi

Görüşmeden detay

( DAKAR ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı ile görüştü DAKAR

Resmi Karşılama Basın Toplantısı Toplantı Uluslararası Başkent 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Senegal’in başkenti Dakar’da Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun son ayağı olan Senegal’in başkenti Dakar’da gerçekleştirilen resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda mevkidaşı Macky Sall ile bir araya geldi. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkilere değinilmesinin yanında bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın heyetler arası görüşme ve anlaşmaların imzalanmasının ardından düzenlenecek ortak basın toplantısından sonra, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilecek Türkiye-Senegal İş Forumu’na katılması bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı