Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit teğmenin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit teğmenin cenaze törenine katıldı

törenden görüntü

Şehadet Şehit Cenaze Namazı Cuma Namazı Peygamber 

-tabuttan görüntü
-Cumhurbaşkanı'nın gelişi
-cenaze namazının kılınması
-Cumhurbaşkanı'nın konuşması
-tabutun taşınması
-detaylar

( ERZURUM ) - Erzurumlu şehidin cenaze törenine on binler katıldı - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrin savaşında Rabbim bizlere fethini yakın kılsın" ERZURUM

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın Erzurum’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın (25) naaşı tarihi Çifte Minareli Medrese önüne getirildi.
Burada cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Teğmen Muhammet Kır’ın naaşı omuzlarda taşınarak top arabası konuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulu Cami’de cuma namazını kıldıktan sonra şehidin cenaze törenine katıldı.
Erdoğan naaşa omuz vererek şehit Piyade Teğmen Muhammet Kır’ı son yolculuğuna uğurladı. On binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Şahit Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın cenazesi Kars Kapı Şehitliğinde defnedildi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Erzurum Milletvekilleri İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı, Orhan Delmigöz, Kamil Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İlçe Belediye başkanları, şehidin yakınları, askeri erkan ve on binlerce Erzurumlu katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Makamların sevgili peygamberimize en yakın olan bir makama uğurlayacağımız sevgili Muhammedimize öncelikle bu şehadet makamında inşallah başta ailesi olmak üzere tüm milletimize sabırlar diliyorum. İnşallah komşu olacaklar. Şehitlerimiz büyük bir mücadeleyi dinimiz için özellikle vatan millet ezanımız için verdiler veriyorlar. Şu anda Muhammedimiz bizi dinliyor. Zira Rabbimiz malum ayeti kerimesinde şöyle buyuyor: 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler. Siz bilemezsiniz.' Dolayısıyla Muhammedimiz aslında ismini Mehmetçiğin Osmanlı Muhammedi kullanmamış. Olur ya ona uymayan bir şey yapabilir inceltmiş Mehmede, Mehmetçik demiş. Rabbim rahmetiyle inşallah tecelli etsin. Afrin savaşında Rabbim bizlere fethini yakın kılsın. İnşallah bu müjdede yaklaşıyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı