Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehirlere ruh veren, o şehirlerle birlikte anılan insanlardır' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehirlere ruh veren, o şehirlerle birlikte anılan insanlardır" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kitap takdimiİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"ne katıldı.
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