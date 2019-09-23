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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın Genel Sekreter Tüm Ülkeleri İklim Değişikliği İle Mücadele Hususunda Elini Taşın Altına Koymaya Davet Etti. Türkiye Bu Davet Üzerine Kenya Ve Birleşmiş Milletler-habitat İle Beraber Altyapı, Şehirler Ve Yere

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sayın Genel Sekreter Tüm Ülkeleri İklim Değişikliği İle Mücadele Hususunda Elini Taşın Altına Koymaya Davet Etti. Türkiye Bu Davet Üzerine Kenya Ve Birleşmiş Milletler-habitat İle Beraber Altyapı, Şehirler Ve Yere

Erdoğan açıklama

İklim Değişikliği Habitat Genel Sekreter 

-detay

( NEW YORK ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın genel sekreter tüm ülkeleri iklim değişikliği ile mücadele hususunda elini taşın altına koymaya davet etti. Türkiye bu davet üzerine Kenya ve Birleşmiş Milletler-HABİTAT ile beraber Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını yürütüyor" dedi.

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