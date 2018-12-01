- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü



- G20 Liderler Zirvesi programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Arjantin’inde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Buenos Aires’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Yapılan heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, "Türk Akımı ile ilgili yaptığımız görüşmeler büyük önem arz ediyor. İdlib'le ilgili olarak İstanbul'daki zirve çok büyük önem arz etti. Atmamız gereken çok daha farklı adımlar olduğuna inanıyorum. Çok kısa da olsa dar çerçevede İdlib ile ilgili bir görüşme yapmayı doğru buluyorum" ifadelerini kullandı.

