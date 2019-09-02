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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Refahlarına ve özgürlüklerine yönelik her saldırıyı terör olarak niteleyen ama diğer toplumların en temel insani taleplerine karşı duyarsız kalan çarpık anlayış, dünyanın en büyük sorunudur' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Refahlarına ve özgürlüklerine yönelik her saldırıyı terör olarak niteleyen ama diğer toplumların en temel insani taleplerine karşı duyarsız kalan çarpık anlayış, dünyanın en büyük sorunudur' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Refahlarına ve özgürlüklerine yönelik her saldırıyı terör olarak niteleyen ama diğer toplumların en temel insani taleplerine karşı duyarsız kalan çarpık anlayış, dünyanın en büyük sorunudur" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Refahlarına ve özgürlüklerine yönelik her saldırıyı terör olarak niteleyen ama diğer toplumların en temel insani taleplerine karşı duyarsız kalan çarpık anlayış, dünyanın en büyük sorunudur."

Özgürlük Saldırı 

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