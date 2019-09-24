Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han'ı kabul etti
GÖRÜŞMEDEN DETAY
( NEW YORK ) NEW YORK
- ABD’nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile biraraya geldi. Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşmesi bekleniyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım