Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandığı sandıktan 1'inci çıktı
Cumhurbaşkanın oy kullanması(geçilen görüntüler)
( İSTANBUL )- Erdoğan'a sandıktan 188 oy çıktı İSTANBUL
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı 3275 nolu sandıktan birinci çıktı. Sandıktan Erdoğan'a 188 oy çıkarken, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ise 103 oyla sanıktan çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulundaki 3275 nolu sandıkta oy sayma işlemi sona erdi. Sandıkta toplam 331 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 188 oy, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı'na 103 oy, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e 23 oy, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a 9 oy, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 3 oy, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'e 3 oy çıkarken, 2 oy boş çıktı.