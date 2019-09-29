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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan,”Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan,”Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

( İSTANBUL )- "Hedefimiz 2023'te savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır"- ”Zihnimizde tek senaryo var hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumun yanında olmaya devama edeceğiz”-Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan inşaa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur"

Savunma Sanayi Savaş Gemisi Allah Savaş Uçağı 

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