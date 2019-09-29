Cumhurbaşkanı Erdoğan,”Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek inşallah kendi savaş uçağımızı yapacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL )- "Hedefimiz 2023'te savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmaktır"- ”Zihnimizde tek senaryo var hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumun yanında olmaya devama edeceğiz”-Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan inşaa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım