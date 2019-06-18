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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi (2) - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi (2) - İSTANBUL

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parkı ziyaretinden detay - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşla sohbet etmesi - Nişanlı çiftin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbet etmesi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parktan ayrılmasıCumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret etti - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Şiirlere de konu olan bir yer. İstanbul 'dan Üsküdar, Üsküdar'dan da İstanbul nasıl gözüküyor diye merak edilince Nakkaştepe'ye gelmek gerekiyor. Nakkaşların yeri de ilham kaynağı olarak burası. Çok çok önemli"İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndan Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldi. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde bahçede yürüyen Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sık sık hatıra fotoğrafı çektirirken, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni açıldıktan sonra ilk kez ziyaret ettiğini dile getirdi. İstanbul 'un ve Boğaz'ın bahçeden çok güzel şekilde göründüğünü dile getiren Erdoğan, "Boğaz böyle dört dörtlük köprüyle beraber tüm İstanbul lulara ağırlıklı olarak da Üsküdarlılara hitap ediyor. Üsküdar zaten Anadolu Yakası'nda İstanbul 'un gezmeye, görmeye değer bir ilçesi. Şiirlere de konu olan bir yer. İstanbul 'dan Üsküdar, Üsküdar'dan da İstanbul nasıl gözüküyor diye merak edilince Nakkaştepe'ye gelmek gerekiyor. Nakkaşların yeri de ilham kaynağı olarak burası. Çok çok önemli." diye konuştu.
Ziyaretinde Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

İletişim Hatıra Fotoğrafı 

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