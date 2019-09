-detay



( NEW YORK ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşlarla görüştü NEW YORK



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul görüşmeleri için ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü temaslarına başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi kuruluş temsilcileri ve Musevi vatandaşları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; kabulde Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün temasları kapsamında Pakistan Başbakanı İmran Han, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo ile görüşmesi bekleniyor.