Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Münbiç) Terör örgütü buradan çıkartılmazsa, bölge halkıyla biz yapmak mecburiyetinde kalırız' - TRABZON
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Münbiç) Terör örgütü buradan çıkartılmazsa, bölge halkıyla biz yapmak mecburiyetinde kalırız" - TRABZON - AK Parti Trabzon 6. olağan il kongresine katılanlardan detaylar - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıTRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 6. olağan il kongresine katıldı. (6)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Amerika'nın bir önce Münbiç'in denetimini terör örgütünden alıp, bölgenin gerçek sahiplerine devretmesi gerekir. Biz bu kardeşlerimizle birlikte kısa sürede Münbiç'i alt yapısı ve üst yapısıyla ayağa kaldırır, ülkemizde yaşayan bölge halkının bir an önce evlerine dönmesini sağlarız. Şayet terör örgütü buradan çıkartılmazsa, o zaman bu işi bölge halkıyla birlikte biz yapmak mecburiyetinde kalırız."