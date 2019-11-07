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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da Resmi Törenle Karşılandı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da Resmi Törenle Karşılandı

Resmi törenle karşılama

( BUDAPEŞTE ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan’da resmi törenle karşılandı BUDAPEŞTE

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan’da resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4. toplantısına katılmak üzere geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Başbakan Viktor Orban tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Orban ile Başbakanlık ofisinde baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Macaristan ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.
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