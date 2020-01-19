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19 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Sarrac'ı kabul etti

İkili görüşme

( BERLİN ) BERLİN

Başkent 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’nın başkenti Berlin’de Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için bulunduğu Almanya’nın başkenti Berlin’de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Sarrac'ı kabul etti.
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