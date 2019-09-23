Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar' - NEW YORK
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu müslümanlar olunca üç maymunu oynuyorlar" - NEW YORK - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de - Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk - Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
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