Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamerun Büyükelçisi Victor Tchatchouwo'yu kabul etti - ANKARA
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Kamerun Büyükelçisi Victor Tchatchouwo'nun güven mektubu sunması - Kamerun Büyükelçisi Victor Tchatchouwo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamerun Büyükelçisi Victor Tchatchouwo'yu kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Tchatchouwo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.Tchatchouwo'nun, eşini Erdoğan'a tanıtmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.